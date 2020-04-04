أسعار الذهب تواصل الصعود.. وجرام 21 يقترب من 700 جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب ارتفاعه في السوق المحلي اليوم السبت، مقارنة بأمس، متأثرًا بارتفاع سعر المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 698 جنيها مقابل 695 جنيها للجرام أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 598.2 جنيه، وعيار 24 إلى797.7 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5584 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج فإن أسعار الذهب العالمية أغلقت على ارتفاع أمس نسبته 0.42% لتصل الأوقية إلى 1620.8 دولار أي بارتفاع قيمته 6.8 دولار عن تعاملات الخميس الماضي.