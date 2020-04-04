انخفاض البوري وارتفاع البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت بسوق الجملة بالعبور، فيما تراجع سعر السمك البوري، مقارنة بأمس.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، بقيمة 3 جنيهات اليوم ليتراوح 30 إلى 36 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري، بقيمة 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 59 و65 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح اليوم بين 60 و 70 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق، وهي نفس أسعار أمس.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

واستقر سعر الجمبري الممتاز ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.