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انخفاض جماعي لأسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

11:04 ص السبت 04 أبريل 2020
انخفاض جماعي لأسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الطماطم والكوسة والباذنجان والفلفل والخيار والملوخية خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور مقارنة بأمس.

وفي المقابل ارتفعت أسعار البطاطس والفاصوليا خلال تعاملات اليوم مقارنة بأمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه بتراجع 125 قرشًا.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 2.5 و 8 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 3 و7 جنيهات بارتفاع 150 قرشًا.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه بتراجع جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيها.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات بانخفاض 150 قرشًا.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

القلقاس بين 6 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال أبو سرة بين 3 جنيهات و 8.5 جنيه.

اليوسفي بين 4 و 8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات إلى 14 جنيهًا بزيادة 150 قرشًا.

أسعار الخضروات سوق العبور أسعار الطماطم

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