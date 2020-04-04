شركة غازتك: تحويل أكثر من 19 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في 2019

تحويل أكثر من 19 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك إن شركته حولت 19.818 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام الماضي.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت من وزارة البترول إن إجمالي عدد السيارات المحولة بمراكز الشركة منذ بدء النشاط ارتفع إلى أكثر من 140 ألف سيارة وبحصة تبلـغ 46.6% من إجمالي السوق وهى أعلى حصة سوقية بين شركات غاز السيارات في مصر.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة غازتك الذي عقد بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور وزير البترول.

وقال فرحات إن الشركة شغلت 3 محطات تموين للغاز الطبيعي جديدة شملت محطة في قنا والغردقة وكذلك تشغيل أول نموذج لمحطة تموين وقود متكاملة في مدينة بورسعيد وذلك بالغاز الطبيعي والوقود السائل التي تحمل العلامة التجارية لشركة إيني والشحن الكهربائي والخدمات المتنوعة للعملاء ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية.

وأضاف أن عدد محطات الشركة وصل إلى 93 محطة تتوزع في مختلف المدن والمحافظات وهو أعلى معدل انتشار جغرافي لمحطات الخدمة والتموين بين جميع الشركات العاملة في المجال.

وأسفرت نتائج أعمال الشركة عن تحقيقها زيادة في صافي أرباحها من 14.1 مليون جنيه فى عام 2018 إلى 64.2 مليون جنيه فى عام 2019، وارتفاع إيرادات النشاط من 866.8 مليون جنيه فى عام 2018 إلى 1.381 مليار جنيه فى عام 2019 بزيادة نسبتها 60%.

وبحسب فرحات فإن الشركة وضعت خططًا لإعادة توزيع ضواغط الغاز في محطات التموين بين مواقع الشركة المختلفة للاستفادة القصوى من المعدات وتغطية متطلبات العملاء في المناطق التى تشهد تزايد الطلب على استخدام الغاز الطبيعي.

وأسهم هذا في زيادة مبيعات الغاز المحققة خلال العام بهذه المحطات بمعدل 70 ألف متر مكعب يومي وهو ما يعادل إنشاء 7 محطات تموين جديدة وبدون انفاق استثماري، مشيراً إلى زيادة مبيعات الشركة من الغاز بنسبة 50%.

ونقل البيان عن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قوله إنه جاري حالياً تنفيذ برنامج طموح لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي واستخدامه كوقود للسيارات والعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المركبات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الخطة المتكاملة للمشروع تستهدف نشر محطات ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات القادمة في العديد من المحافظات والمدن والمتجمعات العمرانية الجديدة وشبكة الطرق القومية.