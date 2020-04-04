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تراجعت بنسب تصل لـ3%.. سعر الفائدة على شهادة بلادي الدولارية بـ3 بنوك

10:29 ص السبت 04 أبريل 2020
تراجعت بنسب تصل لـ3%.. سعر الفائدة على شهادة بلادي الدولارية بـ3 بنوك

شهادة بلادي الدولارية

كتبت - منال المصري:

قررت لجنة الأصول والخصوم المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة - خفض الفائدة بنسب تصل إلى 3% على شهادات بلادي الدولارية المطروحة أمام المصريين العاملين بالخارج بآجالها المختلفة.

ويأتي قرار البنوك الثلاثة، بعد هبوط الفائدة على الدولار عالميًا مؤخرًا حتى اقتربت من صفر.

وقال مصدر مصرفي لمصراوي إن تراجع الفائدة على الشهادات الدولارية يرجع لاتجاه جميع البنوك المركزية العالمية إلى خفض الفائدة على الدولار لأقل من 1%.

وفي بداية عام 2016، وافق البنك المركزي للبنوك العامة وهي الأهلي ومصر والقاهرة على إصدار شهادة بلادي الدولارية للمصريين العاملين في الخارج لمواجهة الدولرة قبل قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من نفس العام.

ويعرض مصراوي سعر الفائدة على شهادات بلادي بآجالها المختلفة في 3 بنوك عامة، وذلك بعد قرار الخفض.

1- البنك الأهلي المصري:

شهادة بلادي ذات آجال عام: تراجعت الفائدة إلى 1.4% بدلا من 3.25% سنويًا، بدورية صرف العائد كل نصف سنة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

شهادة بلادي ذات آجال 3 سنوات: انخفض سعر الفائدة إلى 1.5% بدلا من 4% سنويًا، بدورية صرف العائد كل نصف سنة، يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

شهادة بلادي ذات آجال 5 سنوات: هبطت الفائدة إلى 1.6% بدلا من 4.75% سنويًا، بدورية صرف العائد كل نصف سنة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

2- بنك مصر:

شهادة بلادي ذات آجال عام: تم إيقافها

شهادة بلادي ذات آجال 3 سنوات: انخفضت الفائدة إلى 2.15% سنويا بدلًا من 4% سنويا، دورية صرف العائد كل نصف سنة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

شهادة بلادي ذات آجال 5 سنوات: تراجعت الفائدة إلى 2.2% سنويا بدلًا من 4.75%، ودورية صرف العائد كل نصف سنة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

3- بنك القاهرة:

شهادة بلادي ذات آجال عام: تراجعت الفائدة إلى 0.5% سنويا بدلًا من 2.25%، ودورية صرف العائد كل نصف سنة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

شهادة بلادي ذات آجال 3 سنوات: انخفضت الفائدة إلى 0.75% سنويا بدلًا من 2.5% دورية صرف العائد كل نصف سنة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

شهادة بلادي ذات آجال 5 سنوات: تراجعت الفائدة 0.85% سنويا بدلًا من 3.75%، ودورية صرف العائد كل نصف سنة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار.

شهادة بلادي الدولارية أسعار الفائدة بنك مصر البنك الاهلي

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