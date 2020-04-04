أسعار الذهب العالمية ترتفع في نهاية تعاملات الأسبوع

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعة ولكن بنسبة طفيفة.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج فإن أسعار الذهب العالمية أغلقت على ارتفاع أمس نسبته 0.42% لتصل الأوقية إلى 1620.8 دولار أي بارتفاع قيمته 6.8 دولار عن تعاملات الخميس الماضي.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.