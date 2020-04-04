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أسعار الذهب العالمية ترتفع في نهاية تعاملات الأسبوع

09:49 ص السبت 04 أبريل 2020
أسعار الذهب العالمية ترتفع في نهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية ترتفع في نهاية تعاملات الأسبو

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعة ولكن بنسبة طفيفة.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج فإن أسعار الذهب العالمية أغلقت على ارتفاع أمس نسبته 0.42% لتصل الأوقية إلى 1620.8 دولار أي بارتفاع قيمته 6.8 دولار عن تعاملات الخميس الماضي.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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