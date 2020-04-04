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رئيس البنك الدولي يتوقع ركودا عالميا ضخما بسبب فيروس كورونا

09:39 ص السبت 04 أبريل 2020
رئيس البنك الدولي يتوقع ركودا عالميا ضخما بسبب فيروس كورونا

ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي

القاهرة- وكالات:

قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي أمس إنه من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" الآخذة في الانتشار بشكل سريع إلى "ركود عالمي ضخم" من المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة.

وأضاف مالباس في منشور على موقع لينكد إن "نعتزم الرد بقوة وبشكل واسع ببرامج دعم ولاسيما للدول الفقيرة".

وقال إنه يعتزم التحدث قريبا مع زعيمي إثيوبيا وكينيا ودول أخرى.

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