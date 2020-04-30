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مصراوي ينشر مشروع قانون البنك المركزي الجديد بعد تعديلات مجلس النواب

09:20 م الخميس 30 أبريل 2020
مصراوي ينشر مشروع قانون البنك المركزي الجديد بعد تعديلات مجلس النواب

البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

حصل مصراوي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد و المقرر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.

كما يهدف القانون الجديد إلى مسايرة المتغيرات التي وقعت على الساحة المحلية والدولية خلال السنوات الماضية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدرته التنافسية بما يؤهله المنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التقدم الاقتصادي .

كما يهدف القانون إلى تعزيز وحوكمة البنك المركزي بما يكفل تحقيق دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

البنك المركزي لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب قانون البنك المركزي الجديد

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