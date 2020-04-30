بنك ناصر الاجتماعي يبدأ صرف معاشات مايو غدا الجمعة

كتبت- ياسمين سليم:

قال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك سيبدأ في صرف معاشات مايو غدا الجمعة اليوم الأول من الشهر الجديد، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي، ومنافذ شركة فوري.

وأضاف فاروق في بيان للبنك اليوم الخميس، أن بدء صرف المعاش غدا يأتي بناءً على تعليمات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتيسير على أصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم.

وذكر أن البنك حرص على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات، حيث يستطيع العميل الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا والمنتشرة في أنحاء الجمهورية، أو الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي سواء التي تخص البنك أو البنوك الأخرى على مستوى الجمهورية

وأكد فاروق أن البنك ملتزم بعدم احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي.

وأشار إلى إمكانية السحب من خلال منافذ شركة فوري عن طريق كارت الـ "ATM" الخاص بالعميل، حيث يتم تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدى التاجر لسحب المبلغ المطلوب، ويقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من الشركة.

وأوضح فاروق أن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحرص على عدم التكدس والازدحام داخل البنك وتخفيف حدة التزاحم داخل الفروع وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.

وقال إن ذلك يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة، وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين.

وأضاف فاروق أنه تقرر أيضا أن تكون مواعيد العمل داخل الفروع أيام صرف المعاشات اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية عصرا، مع توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعى بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع.

كما تم التنبيه على كافة الفروع باتخاذ إجراءات للحفاظ على انسيابية وتيسير أداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية وعدم التكدس داخل الفروع، وفقا لفاروق.

وذكر أنه حرصا على سلامة العاملين والعملاء تم توفير مستلزمات طبية وتوزيع عبوات من الكحول الإيثيلي على العاملين لتعقيم الأيدي باستمرار وعلى مدى اليوم، كما تم القيام بحملة تطهير وتعقيم واسعة لجميع الأسطح (مكاتب- كراسي- أرضيات) للمركز الرئيسي والفروع.

وناشد فاروق العملاء الالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لاستخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد من تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة، واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا.

وأشار إلى أن هذه التعليمات تستهدف حماية الموظفين والعملاء على مستوى كافة فروع وإدارات البنك، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.