14.9 ألف عميل يستهدف البنك الأهلي استفادتهم من مبادرة المتعثرين الأفراد

كتبت- منال المصري:

قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن إجمالي عدد عملاء البنك المستهدفين بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتسوية مديونيات الأفراد المتعثرين يصل إلى 14.9 ألف عميل بإجمالي مديونية 594 مليون جنيه.

وكان البنك المركزي المصرى، أصدر منتصف الشهر الماضي مبادرة جديدة تستهدف تمكين العملاء المتعثرين من الأفراد الطبيعيين من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.

وأشار كريم سوس إلى أن البنك خاطب العملاء المتوافقين مع شروط المبادرة لإعلامهم بتفاصيل مبادرة تسوية مديونيات الأفراد للمتعثرين، والمشاركة فيها، بهدف تمكينهم من التعامل مع البنك مجددا.

وكانت بيانات صادرة عن البنك المركزي أشارت إلى أن إجمالي عدد المستهدفين بالاستفادة من المبادرة الجديدة التي طرحها لتسوية القروض غير المنتظمة للأفراد الطبيعيين البالغ رصيد مديونياتهم أقل من مليون جنيه يصل إلى 940 ألف عميل في الجهاز المصرفي، لـ 220 ألفا منهم قضايا سيتم إسقاطها.

وتضمنت هذه البيانات التي حصل عليها مصراوي، أن إجمالي أصل المديونيات بالفوائد المهمشة للأفراد غير المنتظمين طبقا لشروط المبادرة تبلغ نحو 15.6 مليار جنيه تتوزع بين 11.3مليار جنيه أصل الدين، ونحو 4.25 مليار جنيه عوائد مهمشة.

وتشمل المبادرة العملاء الأفراد "سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني"، بحسب المركزي.

وسيتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.

وعند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة (رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما فى حكمها)، يتم ما يلي:

1- الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "i- score"، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط.

2- عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية.

3- تحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية".

ويستمر العمل بالمبادرة حتى نهاية مارس 2021، بحسب المركزي، الذي أكد تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.