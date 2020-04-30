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مشتريات محلية تصعد بالبورصة في آخر جلسات الأسبوع

01:46 م الخميس 30 أبريل 2020
مشتريات محلية تصعد بالبورصة في آخر جلسات الأسبوع

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 10554 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.34%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 196.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 115.3 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 54.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.25% إلى مستوى 10545 نقطة خلال تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

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