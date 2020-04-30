"تنمية المشروعات" يقدم 960 مليون جنيه لـ 44 ألف مشروع صغير في 3 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة، إن الجهاز قدمت تمويلات بقيمة وصلت إلى 960 مليون جنيه لـ 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال الربع الأول من العام الجاري، مما وفر 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف المحافظات.

وأضافت جامع، في بيان للجهاز اليوم الخميس، إن الجهاز قام بتوفير 30 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020 لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية وبشرية بهدف تطوير البنية الأساسية وتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة، حيث أتاحت هذه المشروعات العامة 94 ألف فرصة تشغيل خلال تنفيذها.

وذكرت أن وحدات الشباك الواحد الموجودة بالأفرع الإقليمية للجهاز قدمت خدماتها لما يزيد على 10 آلاف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الربع الأول من 2020.

وتنوعت هذه الخدمات ما بين إصدار سجل تجاري وبطاقات ضريبية، بالإضافة إلى تراخيص نهائية أو مؤقتة لمزاولة النشاط، وإصدار رقم قومي للمشروعات، وفقا لنيفين جامع.

وأشارت إلى أن الجهاز شارك ونظم 44 معرضا داخليا وخارجيا خلال نفس الفترة شارك فيها ما يزيد عن ألف مشروع، وحققت مبيعات وتعاقدات بما يزيد عن 15 مليون جنيه.

كما تم خلال الربع الأول، إدراج ما يزيد على 500 مشروع في مجال القيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية أو إتاحة فرص تسويقية دائمة لهم في كبرى المتاجر والهايبر ماركت، وفقا لنيفين جامع.

ونفذ الجهاز 100 دورة تدريبية مجانية في مجال الترويج لفكر العمل الحر وتأهيل الشباب على ريادة الأعمال وإقامة وإدارة مشروعات صغيرة، واستفاد من هذه الدورات التدريبية 4 آلاف شاب وفتاة.