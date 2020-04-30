تراجع كبير في مبيعات البن مع إغلاق القهاوي بسبب كورونا

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت مبيعات البن بالأسواق بنسبة 50% نتيجة إغلاق القهاوي والكافيهات ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا في مصر، بحسب ما قاله حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكانت الحكومة أعلنت إغلاق القهاوي والكافيهات منذ منتصف مارس الماضي، وفرضت حظرا للتجول، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحد من انتشار كورونا المستجد.

وأضاف فوزي، أن تداعيات كورونا سببت خسائر لعدد من موزعي البن، نظرا لاعتماد البعض منهم على توزيع البن على القهاوي والكافيهات والتي تم إغلاقها خلال الفترة الماضية.

وبحسب فوزي، "فيه موزعين دلوقتي موقفين شغل بسبب إن القهاوي والكافيهات مقفولة حاليا، ويأملون في انفراجه جائحة الفيروس".

كما أثرت تداعيات أزمة الفيروس على حركة الاستيراد من بعض الدول خلال الفترة الماضية نتيجة توقف عمل البنوك بها والموانئ، لكن فوزي، يرى أن جركة التبادل التجاري، بدأت بالتحسن حاليا.

وبحسب فوزي تستورد مصر البن بنسبة 100%، من الهند واندونسيا والبرازيل وفيتنام وكولمبيا.

وتابع رئيس الشعبة، أن الفائدة الوحيدة من هذه الجائحة هي زيادة استهلاك الأفراد من البن، نتيجة جلوس الكثير من المواطنين في منازلهم.

وفقا لقول فوزي، "كان استهلاك الناس من البن حوالي 20%، زادت هذه النسبة إلى 30% ولكن يبقي اعتماد المستوردين وأصحاب المحلات الأكبر في عملهم في توزيع البن على الكافيهات والقهاوي".

وقال فوزي، إن أسعار البن تشهد استقرار بالأسواق حيث يصل كيلو البن السادة بين 90 جنيها و100 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو البن المحوج بين 120 و140 جنيها.

وينتظر تجار البن انفراجه أزمة كورونا حتى يستعيد السوق مبيعاته مره أخرى، وفقا لرئيس الشعبة.