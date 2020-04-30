أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد الجرام الواحد بنحو 7 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 750 جنيها مقابل 743 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 643 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 857 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6000 جنيه.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم في جلسة متذبذبة، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 1.8 دولارا بنسبة 0.11%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1715 دولارات في الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب تراجعت في مصر خلال تعاملات أمس الأربعاء لليوم الثالث على التوالي.