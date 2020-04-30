كيف أثر حظر التجول على مبيعات السكر في رمضان؟

كتبت- شيماء حفظي:

زاد الطلب على السكر في شهر رمضان، مع استمرار عادات استهلاك الحلويات، على الرغم من فرض حظر التجول.

وقال أحمد أبو زيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن الطلب على السكر ارتفع في شهر رمضان بعدما انخفض بشكل طفيف مع تطبيق حظر التجول الشهر الماضي.

"مع فرض حظر التجول وتوقف العمل في بعض القطاعات تراجع الطلب بشكل طفيف، لكن الطلب المنزلي للمستهلكين مع دخول شهر رمضان عوض هذا التراجع وزاد الطلب على السكر" بحسب أبو زيد.

وأضاف :"شهر رمضان موسم للطلب على السكر، خاصة مع اتجاه الجميعات والشركات والقوات المسلحة، للتبرع بشنطة رمضان والتي تتضمن السكر، ومع اهتمام الدولة بهذه التبرعات لتخفيف أعباء أزمة كوورنا، زاد الطلب على السلعة".

وقال أبو زيد، إن زيادة الطلب على السكر لا تنعكس على السعر، بسبب وجود فائض من المعروض في السوق، وفقا لبيانات وزارة التموين تكفي لمدة 8 أشهر.

وأضاف، أن زيادة الطلب متوافقة مع موسم إنتاج سكر البنجر الذي بدأ فبراير الماضي، ومستمر حتى يوليو المقبل.

وقال حسن الفندي رئيس شعبة السكربالغرف التجارية، إن شهر رمضان يرتفع فيه الاستهلاك المنزلي، كما أن الموسم الحالي يزيد هذا المعدل مع فرض حظر التجول والبقاء في المنزل.

"الطبقة المتوسطة ارتفع استهلاكها نتيجة الحظر، وعلى جانب آخر تراجع الطلب من فئة عمال اليومية والفئات الأقل دخلا، لكن بشكل عام هناك زيادة في الطلب على السكر، خلال هذا العام، ومبكرا حساب نسبة الزيادة مقارنة بالموسم الماضي"، بحسب الفندي.

وكان تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، توقع أن يرتفع إنتاج مصر من السكر بنسبة 1.5%؛ ليصل إلى 3.06 مليون طن خلال الموسم الجديد 2020- 2021، مقارنة بتوقعات الموسم الحالي 2019- 2020 التي تبلغ 3.02 مليون طن.

وتشير التوقعات إلى أن نحو 1.68 مليون طن ستأتي من بنجر السكر، بينما سيبلغ الإنتاج من قصب السكر 1.37 مليون طن.

وتزرع مصر بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد.

وتوقع التقرير أن يرتفع استهلاك مصر من السكر بنسبة 3% خلال الموسم الجديد؛ ليصل إلى 3.6 مليون طن، مشيرًا إلى ارتفاع الاستهلاك يقوده الزيادة السكانية المتوقعة، والتي تقدر بـ2.4% سنويًا.

وبحسب التتقرير فإن متوسط سعر بيع السكر في مصر بين 8 إلى 9 جنيهات بما فيها مبيعات الجملة، مشيرًا إلى أن بائعي التجزئة في مدينة القاهرة يبيعون كيلو السكر في حدود 10 جنيهات.