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أسعار الذهب العالمية ترتفع بعد الإبقاء على الفائدة قرب الصفر في أمريكا

11:54 ص الخميس 30 أبريل 2020
أسعار الذهب العالمية ترتفع بعد الإبقاء على الفائدة قرب الصفر في أمريكا

سبائك ذهبية

القاهرة- وكالات:

انتعش الذهب بعد خسائر مبكرة اليوم الخميس، حيث تأثرت الشهية للمخاطرة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر وبالآمال في تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1715.84 دولار للأوقية.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% إلى 1730.30 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، "الدعم الهائل الذي نتلقاه من مجلس الاحتياطي يعزز التوجه العام المساند للذهب... الذهب سيبدو مغريا للغاية لأن حيازته لا تكاد تكلف شيئا في الوقت الحالي".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3.1% إلى 1995.87 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% مسجلا 776.35 دولار للأوقية، في حين انخفضت الفضة 0.5% إلى 15.29 دولار للأوقية.

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