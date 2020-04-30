ليسيكو مصر تغلق مصنع سيراميك تابع لها بسبب حالة إصابة بكورونا



كتب- مصطفى عيد:

قالت مجموعة ليسيكو مصر، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنه سيتم إغلاق مصنع شركة السيراميك الدولية، التابعة للمجموعة، 14 يوما، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمصنع.

وأضافت المجموعة أنه سيتم إغلاق المصنع بناءً على توجيهات وزارة الصحة، حيث سيتم خلال فترة الإغلاق تطهير وتعقيم المصنع، كما سيتم إعادة جميع الموظفين بالمصنع إلى منازلهم للعزل الذاتي قبل العودة إلى عمليات الإنتاج.

ويمثل مصنع شركة السيراميك الدولية حوالي 55% من الطاقة الإنتاجية لمجموعة ليسيكو مصر من البلاط، بحسب البيان.

وتتوقع المجموعة توقفا طفيفا في تلبية احتياجات العملاء نتيجة لهذا الإغلاق نظرا لمستويات المخزون الحالية وتباطؤ الطلب بالفعل على المنتجات نتيجة الوباء.

كما أعلنت المجموعة إعادة فتح مصنع شركة ليسيكو للصناعات الخزفية بمدينة برج العرب بالإسكندرية بعد اتخاذ التدابير اللازمة، وذلك بعد إغلاقه لمدة 14 يوما بسبب اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا.

وأكدت المجموعة أن جميع مواقع الإنتاج الأخرى لا تزال قيد التشغيل.

وذكرت أنها التزمت منذ بدء ظهور فيروس كورونا بتنفيذ أفضل الممارسات الممكنة للحد من مخاطر الفيروس، ووضعت سياسات للصحة والسلامة لحماية الموظفين والحد من خطر انتشار الفيروس.

وأوضحت أن هذه السياسات تضمنت تدريب جميع الموظفين على أفضل الممارسات للصحة والسلامة، وإمدادهم بمطهرات اليد الفردية والكمامات، وتطبيق نظام يومي لفحص درجة الحرارة في جميع البوابات والمكاتب والمصانع مع إعطاء إجازة مرضية للعزل المنزلي لمدة 14 يوما لأي موظف يعاني من أعراض الأنفلونزا أو البرد.

وقالت المجموعة إن 40% من الإدارة تعمل عن بعد، وهناك تباعد للمسافات في المكاتب، وتتم الاجتماعات إلكترونيا.

وأضافت أنها ستستمر في تطبيق معايير الصحة والسلامة بصرامة، كما أنها ستتعاون مع الحكومة في دعم أي مبادرات للحد من انتشار الفيروس وتحسين البيئة المحيطة.

وأكدت المجموعة ضرورة استمرارها في العمل قدر الإمكان في إطار هذه الظروف المتغيرة لحماية أعمال عملائها وضمان استمرارية المجموعة على المستويين التجاري والمالية أثناء وبعد وباء كورونا.

وأشارت إلى أنها ستعدل عملياتها وستكيفها حسب الضرورة لمواصلة العمليات بأفضل الممارسات من منظور الصحة والسلامة في حالة القضايا المستقبلية.

ويبلغ عدد العمال والموظفين في مجموعة شركات ليسيكو الصناعية 6500 عامل وموظف.

وتعمل ليسيكو في مجال إنتاج الأدوات الصحية، وتقوم بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجها، ولها تواجد في عدد من الأسواق بأوروبا مثل المملكة المتحدة، كما أنها تنتج أيضا بماركا وعلامات تجارية لشركات أوروبية.