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تراجع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:31 ص الخميس 30 أبريل 2020
تراجع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

سوق أسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 23 و27 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 200 جنيه و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 35 و38 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

سوق أسماك أسعار الأسماك سوق العبور

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