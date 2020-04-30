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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 30-4-2020

10:28 ص الخميس 30 أبريل 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 30-4-2020

أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة


كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البصل والباذنجان البلدي والملوخية بين 50 و75 قرشا، خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الخيار البلدي جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و3.6 جنيه.
البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2.25 و4.25 جنيه، بتراجع 75 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.
الملوخية بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.
البامية 30 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و10 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.
اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و9 جنيهات.
الفراولة بين 3 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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