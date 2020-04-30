تنتظر بدء التنفيذ.. الصين تعد حزمة مشروعات للنقل بقيمة 113 مليار دولار
القاهرة- وكالات:
قالت وزارة النقل الصينية، اليوم الخميس، إن لديها حزمة من مشاريع النقل تبلغ قيمتها الاستثمارية الإجمالية 800 مليار يوان (113.02 مليار دولار) يمكن الشروع فيها فور ضمان التمويل، حيث يتطلع صناع السياسات لإعادة إطلاق الاقتصاد، بحسب وكالة رويترز.
وقال وو تشون قينغ المتحدث باسم الوزارة للصحفيين، إن الصينيين مازالوا عازفين عموما عن السفر خلال عطلة تبدأ يوم الجمعة وتنتهي في الخامس من مايو، حيث مازال الحذر سائدا عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ورجح أن يكتفي من يعمدون إلى السفر خلال العطلة برحلات قصيرة بالسيارة داخل أقاليمهم.
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