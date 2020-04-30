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اقتصاد فرنسا يسجل أسوأ ركود منذ الحرب العالمية بالربع الأول بسبب كورونا

10:22 ص الخميس 30 أبريل 2020
اقتصاد فرنسا يسجل أسوأ ركود منذ الحرب العالمية بالربع الأول بسبب كورونا

البورصة الفرنسية

القاهرة- وكالات:

شهدت فرنسا أشد انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الأول من العام الجاري في ظل إغلاق المتاجر بسبب العزل العام المفروض منذ منتصف مارس الماضي، ولزوم المستهلكين منازلهم، حسبما أظهرته بيانات رسمية اليوم الخميس، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت هيئة الإحصاءات، إن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا انكمش 5.8% في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، عندما انكمش ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 0.1%.

انكماش الربع الأول هو الأكبر مقارنة مع الربع السابق منذ الحرب العالمية الثانية، ويتجاوز الرقم القياسي السابق للانكماش البالغ 5.3% المسجل في الربع الثاني من 1968 عندما مرت فرنسا باضطرابات مدنية واحتجاجات طلابية عارمة وإضرابات عامة.

ويتجاوز التراجع معظم توقعات المحللين، التي كانت في المتوسط لانكماش بنسبة 3.5%، وإن كانت بعض التقديرات وصلت إلى سالب 7% في الاستطلاع الذي أجرته رويترز.

ومنذ 17 مارس الماضي، يخضع سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة لأوامر بالبقاء في منازلهم إلا لشراء الطعام أو الذهاب إلى العمل أو طلب الرعاية الطبية أو التريض بمفردهم.

وقالت هيئة الإحصاءات إن إنفاق المستهلكين، المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي، تراجع 6.1% في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، في حين هوت استثمارات الشركات 11.4%.

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