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هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الخميس

10:19 ص الخميس 30 أبريل 2020
هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الخميس

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة طفيفة 0.07% إلى مستوى 10538 نقطة.

بينما ارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.25% إلى مستوى 10545 نقطة خلال تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

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