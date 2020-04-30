هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة طفيفة 0.07% إلى مستوى 10538 نقطة.

بينما ارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.25% إلى مستوى 10545 نقطة خلال تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.