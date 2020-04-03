للوقاية من كورونا.. تعرف على 6 منتجات مصرفية إلكترونية مجانا للشراء والدفع

كتبت - منال المصري

طرحت البنوك أمام عملائها 6 منتجات مصرفية إلكترونية مجانا، لتقديم خدمة الايداع، والسحب، والمشتريات، والدفع بطريقة إلكترونية، بدون المعاناة للذهاب للبنك، وتماشيا مع إجراءات الوقاية من وباء كورونا المتسجد.

وتتنوع المنتجات المصرفية الإلكترونية أمام العملاء بين المحفظة الذكية، والإنترنت بانكنج، و الموبايل بانكنج، و الكروت المدفوعة مقدما، والكريدت كارد، وبطاقات الخصم المباشر.

وتعمل البنوك على التوسع في هذه المنتجات الإلكترونية في الوقت الراهن بعد تداعيات فيروس كورونا والحفاظ على سلامة العملاء والموظفين.

وبدأت البنوك خلال الشهر الماضي، تكثيف حملاتها التسويقية لنشر مزايا الخدمات المصرفية الإلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتوعية العملاء بسلامة هذه الخدمات حيث تعد آمنة ونظيفة،وتقلل من مخاطر انتقال العدوى نتيجة التكدس في الفروع أو خارجها تمتد لساعات.

ويعمل البنك المركزي على التسريع من موافقته على طلب أي بنك بالحصول على رخصة إلكترونية جديدة، بعد التأكد من سلامة وقوة بنيته الإلكترونية.

ووجه البنك المركزي البنوك بإصدار المحافظ الذكية عَلِي الموبايل، والكروت المدفوعة مقدما مجانا دون مصاريف، ولمدة 6 أشهر تنتهي في سبتمبر المقبل، بهدف تمكين العملاء من الحصول على الخدمة دون أي تكلفة.

وتتوسع البنوك في ضخ استثمارات مالية بالبنية التكنولوجية لديها للاستعانة بأفضل الأنظمة الإلكترونية العالمية بهدف السرعة في تقديم الخدمة للعملاء.

ويعرض مصراوي مزايا كل خدمة إلكترونية من 6 أنواع:

1 - المحفظة الذكية “موبايل ويلد":

متاحة لجميع الأفراد سواء كنت عميل أو غير عميل للبنك، ولا يجوز الاشتراك في أكثر من محفظة على خط تليفون واحد، ويتم الاشتراك فيها بصورة الرقم القومي فقط مجانا عبر أي فرع، وأتاح المركزي حاليًا الاشتراك بهذه الخدمة عبر التليفون بالخط الساخن، أو تليفون خدمة العملاء في الفرع التابع له.

تقدم المحفظة الذكية خدمة تسديد كافة الفواتير الشهرية إلكترونيا، بمجرد ضغطة واحدة، وكذلك تسديد المشتريات اليومية لدى التجار المتوافر لديهم ماكينات فوري بعد ادخال الرقم السري الخاص بالمحفظة، وقيمة الفاتورة، وخدمة تحويل الأموال من تليفونك الى تليفون أشخاص آخرين.

يتم شحن المحفظة بطريقتين، من خلال ربطها بحسابك في البنك، وهي الأسهل، أو من خلال ماكينات الصراف الالي أو ماكينة فوري.

2 - الموبايل بانكنج:

تطبيق يتم تحميله من الهاتف المحمول الخاص بك عبر المتجر الالكتروني مجانا، وتتاح الخدمة لعملاء البنك الذين لديهم حسابات أو أوعية ادخارية مختلفة.

يتم الاشتراك في الخدمة من خلال الخط الساخن للفرع أو خدمة العملاء او زيادة اقرب فرع تابع للبنك الذي تتعامل معه مجانا.

تسمح الخدمة للعميل من منزله بالاطلاع على حساباته وتحريك أوعيته من وعاء ادخاري إلى اخر مثل شراء شهادة أو كسر شهادة او شراء وديعة وغير ذلك، ويشترط توافر خدمة الإنترنت لتنفيذ العملية المصرفية.

3 - الإنترنت بانكنج:

تطبق هذه الخدمة نفس إجراءات الموبايل بانكنج ولكن بدل من الدخول على الموبايل يتم تسجيل الدخول من خلال صفحة البنك على الانترنت.

4 - الكارت المدفوع مقدما:

يتم إصدار الكارت للعميل بمجرد تقديم الطلب من العميل للبنك، مجانا ولا يشترط تكون عميلًا للبنك، وتوجد أنواع مختلفة من الكروت المدفوعة مقدما مثل ميزة، وفيزا، وماستر كارد.

يتيح الكارت تسديد مشترياتك، أو اشتراكات، أو مصاريف دراسية من خلال ماكينات فوري، ويتم شحن الكارت من خلال أي فرع أو ماكينة صراف الي.

5 - الكريدت كارد:

يتم إصدار الكارت بضمان راتب العميل، أو أوعيته الادخارية في البنك، وتتباين الحدود القصوى قيمة الكارت شهريا حسب نوع الكارت عادي او جولد أو بلاتينيوم أو تيتانيوم.

ويتيح الكارت خدمة تقسيط المشتريات شهريا، واي مدفوعات للشراء لدى التجار، كما يسمح بخدمة السحب من خلالة ولكن مقابل اضافة رسوم بسبب هذا الكارت مخصص للشراء وليس السحب.

6 - كارت الخصم المباشر "الدبت":

يتم إصدار هذا الكارت على حساب العميل في البنك فقط ، ويتيح خدمة السحب، أو الايداع في حسابك من أي ماكينة صراف آلي داخل أو خارج مصر على مدار اليوم.