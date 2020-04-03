أسعار العملات: الدولار يستقر أمام الجنيه للأسبوع الثاني

كتبت- شيماء حفظي:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما قطع رحلة صعود متواصلة استمرت 4 أسابيع متتالية، تأثرا بتداعيات تحول فيروس كورونا المستجد لوباء عالمي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وكان الدولار تحول للصعود في آخر أسبوع من شهر فبراير الماضي، بعد رحلة هبوط متتالية، بفضل جذب استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، ما دعم سعر الجنيه.

وسجل اليورو أمس الخميس أمام الجنيه 17.02 جنيه للشراء و17.31 جنيه للبييع، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمس الخميس 19.38 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، 50 جنيها للشراء و51.12 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 4.13 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والريال القطري 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.