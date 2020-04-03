بعد قفزتها الكبيرة بالأسواق.. ماذا فعلت أسعار الخضروات الجملة في أسبوع؟

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضات أسعار عدد من أصناف الخضروات، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي، بعدما قفزت أسعارها في أسواق التجزئة على مدار الأسبوع.

وكانت أسعار عدد من الخضروات ارتفعت في الأسواق، مع زيادة في الطلب بسوق التجزئة، مع بدء ظهور حالات مرض كورونا بمصر، وفرض حظر تجول منذ الأربعاء قبل الماضي.

وكان رئيس الوزراء، أعلن فرض حظر تجول، على حركة المواطنين والمحلات التجارية، ولمدة 15 يوما، وهو ما رفع الطلب على الخضروات والسلع الأساسية، وفقا لما رصده مصراوي، خلال الأيام الماضية.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 2.5 و 8 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و 4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه بتراجع 2.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و 5 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و 9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3.5 جنيه و 5 جنيهات، بتراجع جنيه.

القلقاس بين 6 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال أبو سرة بين 3 جنيهات و 8.5 جنيه، بتراجع 2 جنيه.

اليوسفي بين 4 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 3.5 و 12.5 جنيه بزيادة 4 جنيهات.