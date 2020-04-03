زيادة 20 جنيها للبوري.. أسعار السمك الجملة تواصل ارتفاعها في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار السمك، ارتفاعها في سوق الجملة، خلال الأسبوع الماضي، حيث زاد سعر البلطي والبوري والجمبري، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع جنيها، ليتراوح اليوم الجمعة بين 28 و 33 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وارتفع سعر الجمبري الممتاز 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع 20 جنيها، ليتراوح اليوم بين 60 و 70 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وزاد سعر كيلو الكابوريا، 20 جنيها ليتراوح اليوم بين 30 و160 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيه و160 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 60 و 70 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.