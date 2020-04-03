بنك القاهرة يرفع الفائدة 1.5% على شهادة ادخار الـ 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة الأصول والخصوم في بنك القاهرة، رفع الفائدة بنسبة 1.5% على شهادة الادخار "بريمو ستار" ذات العائد الثابت لآجال 3 سنوات بحسب مسؤول خدمة العملاء لمصراوي.

ويأتي قرار البنك بزيادة الفائدة على الشهادة بالرغم من قرار المركزي بخفض الفائدة 3%، وإصدر بنكي الأهلي ومصر شهادة 15% سنويا لمدة عام، مما دفع بنوك أخرى لزيادة الفائدة على شهاداتها مثل البنك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، للحفاظ على عملائهم ومعدلات السيولة لديهم.

وسجلت الفائدة علة شهادة بريمو ستار بعد الزيادة 12% بدلا من 10.5% على العائد الشهري، و 12.10% بدلا من 10.6% على العائد ربع السنوي، و12.25% سنويا بدلا من 10.75% على العائد نصف السنوي.

ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه بحد أدنى، ومضاعفاته، ويسمح البنك بكس الشهادة قبل انتهاء آجالها بعد مرور 6 أشهر من شرائها.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد خفض كبير 3% في اجتماع اللجنة الطارئ في 16 مارس الماضي.