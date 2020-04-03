"EG" بنك يخفض الفائدة 1% على شهادة الادخار 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة الأصول والخصوم في البنك المصري الخليجي "EG" بنك ، خفض الفائدة 1% على الشهادة الادخار للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات بعد قرار البنك المركزي بحسب مسؤول خدمة العملاء.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة، والذي يعد الاجتماع الرابع لها هذا العام، وذلك بعد خفض كبير 3% في اجتماع اللجنة الطارئ في 16 مارس الماضي.

وجاء الخفض الاستثنائي أسعار الفائدة، كما وصفه البنك المركزي، بنسبة 3% خلال الاجتماع الطارئ لجنة السياسة النقدية يوم الاثنين قبل الماضي 16 مارس، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وتراوحت سعر الفائدة على الشهادة في البنك بعد الخفض بين 9% بدلا من 10% علي العائد الشهري، و9.25% بدلا من 10.25% علي العائد ربع السنوي، و9.5% بدلا من 10.5% للعائد النصف سنوي، و10% سنويا بدلا من 11% للعائد السنوي.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه، ومضاعفتها، ويسمح البنك بكسرها بعد مرور 6 أشهر على شرائها.