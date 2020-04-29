تطبيق تيليجرام يزاحم قنوات عرض المسلسلات الرمضانية

كتب- علاء حجاج:

ذاع صيت تطبيق تيليجرام مؤخرًا في مصر بعد أن بدأت عدة قنوات عليه عرض مسلسلات رمضان، ليجذب شريحة عريضة من محبي المسلسلات الرمضانية دون أي فواصل إعلانية.

وتضم قنوات عرض المسلسلات على التيليجرام عشرات الآلاف من المتابعين منذ بداية الأسبوع الأول لعرض المسلسلات.

ورغم أن تطبيق تيليجرام مصمم لأغراض أخرى إلا أنه تحول مؤخرًا إلى شاشة عرض صغيرة للدراما الرمضانية

ما هو تطبيق تيليجرام؟

تيليجرام هو برنامج مراسلة يهتم بالسرعة والخصوصية، فائق السرعة، بسيط ومجاني. يمكنك استخدام تيليجرام على جميع أجهزتك في نفس الوقت بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أو الحواسيب.

يمكنك عبر تيليجرام إرسال الرسائل، الصور، المقاطع المرئية، والملفات بجميع أنواعها (doc، zip، mp3،) مع إمكانية إنشاء مجموعات يمكن أن تضم حتى 200 ألف عضو أو القنوات التي تستطيع عبرها نشر المحتوى إلى جمهور غير محدود.

بإمكانك أيضًا مراسلة جهات اتصالك وإيجاد الأشخاص عبر أسماء مستخدميهم.

ويعتبر تيليجرام برنامج يدمج رسائل SMS القصيرة والبريد الإلكتروني، ويفي بجميع متطلبات المراسلات الشخصية والتجارية. بالإضافة إلى كل ذلك، يدعم خدمة المكالمات الصوتية المشفرة.

ويستخدم تطبيق تيليجرام أكثر من 400 مليون شخص حول العالم حتى الآن، فيما تخطط الشركة الوصول لنحو مليار مستخدم بحلول 2022.

لماذا يتابع الناس المسلسلات على قنوات تيليجرام؟

هناك العديد من منصات الترفيه والمشاهدة ولكنها باشتراكات مدفوعة، بينما يعرضها تيليجرام مجانا، كذلك لا يفضل الكثير متابعتها على اليوتيوب بسبب الإعلانات التي يضيفها صاحب قناة اليوتيوب ليحقق الأرباح من المشاهدات.

بالإضافة إلى ذلك يمكن من خلال التيليجرام إرسال واستقبال ملفات بحجم يصل إلى 5 جيجابايت بينما يصل الحد الأقصى للملفات المرسلة عبر الواتساب 16 ميجابت ولذلك فغن كثير من المستخدمين لقنوات التيليجرام يفضلونه لمشاهدة المسلسلات بدلا من جروبات الواتس اب.

كذلك يوفر تطبيق تيليجرام ميزة تعديل الرسائل في أي وقت أو مسحها أو الاستفادة من ميزة مسح الرسائل أتوماتيك عند إنتهاء الطرف الآخر من قراءتها.

من خلال قنوات التطبيق يمكن إرسال واستقبال مقاطع فيديو بجودة 1080p أو صور بجودتها الأصلية عكس تطبيقات التراسل الأخرى.