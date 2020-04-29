تقاعد هشام مكاوي الرئيس الإقليمي لشركة بي بي البريطانية في شمال أفريقيا

كتب-عبدالقادر رمضان:

قالت شركة بي بي البريطانية للبترول اليوم الأربعاء إن هشام مكاوي، الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا في الشركة، قرر التقاعد عن منصبه بعد مسيرة مهنية أمتدت لأكثر من 30 سنة مع الشركة.

وذكر بيان للشركة إن مكاوي سيبدأ مرحلة جديدة من العمل المستقل كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، على أن يستمر في منصبه الحالي حتى 1 يوليو المقبل، ليتولى بعد ذلك منصب مستشار للشركة حتى نهاية العام وذلك للإستفاده من خبراته المتفردة فى مجال الطاقة ولتمهيد الطريق لإنتقال سلس لقيادة الشركة.

وانضم مكاوي لشركة بي بي في عام 1990ن وتقلد العديد من المناصب في إدارات التحليل التجاري والإقتصادي في دول عدة على رأسها مصر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتنمية استثمارات الشركة حتى كلف بقيادة أعمال بي بي في منطقة شمال إفريقيا المتضمنة مصر والجزائر وليبيا في 2014.

وقال البيان إن مكاوي بذل جهودا عظيمة للتوسع في أعمال الشركة وسطر العديد من النجاحات منها على سبيل المثال زيادة استثمارات بي بي على مدار السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 14 مليار دولار في مصر وحدها كما عمل على تنمية أنشطة الغاز في منطقة البحر المتوسط لتوفر بي بي مع شركاءها حوالي 60٪ من إنتاج الغاز السنوي في مصر.

كما حقق طفرة في معدلات الإنتاج خلال قيادته ليصل ذروته مسجلا أكثر من 250 ألف برميل مكافىء في اليوم، وفقًا للبيان.

ونقل البيان عن مكاوي قوله إنه: "خلال مسيرتي لطالما كنت حريصا على العمل في ظل ثلاثة مبادىء رئيسية: تحقيق نتائج متميزة وتطوير المهارات الشابه وتنمية المجتمعات التي نعمل بها، ولقد كان العمل في شركة بي بي امتيازا عظيماً وأنا فخور بما حققته خلال مسيرتي المهنية".

وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي في البيان: "على مدار السنوات الماضية لعب هشام دوراً محورياً وأظهر أداءً متميزاً وقيادة مستنيرة تدعمها علاقات وطيدة بشركائنا الأمر الذي حافظ على استقرار الشركة وإزدهارها خلال فترات صعبة مليئة بالتحديات".

وأضاف برنارد "لقد كان التزامه الصادق بتنمية الكوادر العاملة بالشركة مثالاً يحتذى به وسوف نفتقده جمعياً".