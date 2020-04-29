أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها لليوم الثالث على التوالي، حيث خسر الجرام 4 جنيهات من قيمته، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 743 جنيها مقابل 747 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 637 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 849 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5944 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم في جلسة متذبذبة، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 0.50 دولارات بنسبة 0.03%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1708 دولارات في الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.