أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي

12:30 م الأربعاء 29 أبريل 2020
أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها لليوم الثالث على التوالي، حيث خسر الجرام 4 جنيهات من قيمته، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 743 جنيها مقابل 747 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 637 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 849 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5944 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم في جلسة متذبذبة، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 0.50 دولارات بنسبة 0.03%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1708 دولارات في الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب عيار18 عيار21 عيار24

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:علماء: الصيف القادم قد يكون الأكثر سخونة في التاريخ