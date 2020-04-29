أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

22 % انخفاضًا في إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الأول من 2020

09:45 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
22 % انخفاضًا في إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الأول من 2020

وزارة المالية السعودية

القاهرة- وكالات:

قالت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء إن عجز الميزانية في الربع الأول من عام 2020 بلغ 34.107 مليار ريال، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي إيرادات الربع الأول 192.072 مليار ريال، وهو انخفاض بنسبة 22% مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي.

وزارة المالية السعودية إيرادات ميزانية السعودية

الخبر التالى:

سعر الدولار يتراجع عالميًا قبيل اجتماع المركزي الأمريكي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان