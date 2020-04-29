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سعر البترول الأمريكي يقفز 15% في بداية تعاملات اليوم

09:44 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
سعر البترول الأمريكي يقفز 15% في بداية تعاملات اليوم

البترول الأمريكي

القاهرة- وكالات:

قفز سعر الخام الأمريكي بنسبة 15% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليعوض جزءًا من خسائره التي مني بها خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الذي يعتبر مرجعيا في تسعير النفط الأميركية، 14.20 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع خام القياس العالمي برينت بنسبة 4.30% ليصل إلى 21.34 دولار للبرميل.

وكانت خسائر برميل غرب تكساس تخطت خلال جلسة التداول الثلاثاء 21%، بعدما أعلن "صندوق نفط الولايات المتحدة" بيع عقوده الآجلة لشهر يونيو من هذا الخام، والاستعاضة عنها بعقود طويلة الأمد، في قرار شكل ضغطا كبيرا على عقود الخام تسليم يونيو.

وانهارت أسعار البترول الأمريكي في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشي وباء كورونا وندرت أماكن التخزين.

سعر البترول الأمريكي انهيار النفط الأمريكي النفط الأميركي

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