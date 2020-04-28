كيف يمكن شراء شهادات فائدة الـ 14% الجديدة؟

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيبدأ غدا الأربعاء طرح شهادات جديدة بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي، تتضمن طرح شهادة استثمار جديدة مجموعة (ب) ومدتها عامين تصدر للأشخاص الطبيعيين بعائد سنوي يبلغ 14% ويصرف كل ثلاثة شهور.

كما تم استحداث شهادة جديدة تصدر فقط للهيئات الاعتبارية تحت مسمى "شهادات استثمار مجموعة (د)" ومدتها ثلاث سنوات بعائد سنوي يبلغ 11.25% ويصرف كل ثلاثة شهور، بحسب البيان

وأضاف البنك أنه تقرر أيضا زيادة العائد على شهادات الاستثمار مجموعة (ب) ومدتها ثلاثة سنوات للأشخاص الطبيعيين والذي كان يبلغ12% ليصبح 12.5% سنويا ويصرف كل ثلاثة شهور.

وقال البنك إنه يمكن للعملاء الأفراد استخدام كافة التطبيقات الإلكترونية والخدمات الرقمية التي يتيحها البنك الأهلي المصري لعملائه ويحدثها بشكل مستمر وهي الأهلي نت والأهلي موبيل لشراء تلك الشهادات وغيرها من أنواع الشهادات المختلفة وذلك تماشيا مع معايير السلامة وتقليل الزحام على فروع البنك وحفاظاً على الصحة العامة لأهل مصر.