بفائدة 14 %.. بنك الاستثمار القومي يطرح شهادات ادخار جديدة في فروع "الأهلي"

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لمصراوي، إن البنك قرر إصدار 3 شهادات جديدة مرتفعة العائد للأفراد والأشخاص الاعتبارية، بداية من غد الأربعاء من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري.

وأضاف منتصر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن البنك سيطرح غدا شهادة استثمار "ب" للأفراد بفائدة 14% ذات آجل عامين يصرف العائد كل 3 أشهر.

وأضاف أن البنك سيطرح أيضا شهادة استثمار "ب" للأفراد بفائدة 12.5% لمدة 3 سنوات ويصرف العائد كل 3 أشهر.

وأشار منتصر إلى أن البنك قرر أيضا إصدار شهادة استثمار "د" للأشخاص الاعتبارية غير الهادفة للربح بفائدة 11.25% ويبلغ أجالها 3 سنوات ويصرف العائد كل ربع سنة، وتعد الأعلى على مستوى البنوك.

وأوضح أن الاشخاص الاعتبارية غير الهادفة للربح مثل الجمعيات والصناديق وغير ذلك.

وأكد على أن هدف البنك من إصدار هذه الشهادات الجديدة تمكين العملاء من الحصول على فائدة مميزة على أموالهم بالجنيه المصري بآجال متباينة حسب رغبة العميل.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، إلى أن بنك الاستثمار القومي سيواصل طرح شهادة الاستثمار "ب" ذات آجل عام واحد بفائدة 13% ويصرف العائد شهريا.

كما يقدم شهادة استثمار "ب" بفائدة 12% لمدة 3 سنوات ويصرف العائد كل ربع سنة.

ويبدأ شراء أي شهادة من أول فئة ألف جنيه ومضاعفاته ويتيح البنك للعميل كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها.