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معدل التضخم السنوي في السودان يقفز إلى 81.6% في مارس

02:35 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
معدل التضخم السنوي في السودان يقفز إلى 81.6% في مارس

أرشيفية لأحد الأسواق بالسودان

القاهرة- وكالات:

قال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي للبلاد ارتفع إلى 81.64% في مارس الماضي مقابل 71.36% في فبراير، وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والوقود، بحسب وكالة رويترز.

واتخذت حكومة السودان الانتقالية، خطوات في وقت سابق هذا العام في اتجاه تقليص الدعم، بما في ذلك بيع بعض الوقود بأسعار تجارية.

كما ضاعفت هذا الشهر سعر الخبز المدعم في العاصمة الخرطوم إلى جنيهين للرغيف من جنيه واحد، مع طرح رغيف جديد أصغر حجما بالسعر القديم إرضاءً لأصحاب المخابز الذين شكوا من خسائر حادة.

وزاد التضخم في السودان خلال السنوات الأخيرة مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

وأثار نقص الخبز والوقود الذي صاحبته زيادات ضخمة في الأسعار احتجاجات أدت إلى الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة في أبريل من العام الماضي.

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