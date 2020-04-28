"أمان" تستهدف الوصول بمحفظة استثماراتها إلى 700 مليون جنيه بنهاية 2020

كتب- علاء حجاج:

قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إن الشركة تستهدف الوصول بمحفظتها الاستثمارية بنهاية العام الحالي إلى 700 مليون جنيه مقابل 500 مليون جنيه حاليا، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الشركة لديها استراتيجية طموحة للتوسع في الخدمات المقدمة وأبرزها خدمات الدفع والبيع والشراء عبر الإنترنت من خلال المنافذ التابعة لها، حيث تمتلك أمان أكثر من 250 فرعا ومنفذا تابعا لها في 23 محافظة.

وحصلت شركة أمان للخدمات المالية، التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ضمن أغراضها وفقا لقرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 494 لسنة 2020.

وذكر مغازي أن الشركة ستستطيع من خلال رخصة تقديم خدمة التمويل الاستهلاكي، مواصلة تقديم حزمة خدماتها للعملاء، وفق التعديل الأخير بداية من خدمات التقسيط، ودفع الفواتير لخدمات الكاش.

وأوضح مغازي أن الشركة تعمل بالتقسيط وفقاً لمعايير المؤسسة، وأن الحصول على رخصة مقدم خدمة تمويل استهلاكي يعد شهادة لتوافق الشركة مع الضوابط والقواعد المهنية العامة للتقسيط، مع حماية حقوق المستهلك وزيادة الكفاءة وخفض الأسعار وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطلب المحلي، وتوفير قاعدة بيانات للمساعدة على اتخاذ القرار.

وكانت المادة الأولى من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي عَرفَت مقدمي التمويل الاستهلاكي بأنهم منتجي السلع أو موزعيها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي.

وطلب القانون من مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيسي توزيع السلع محل التمويل أو بيعها بالحصول على ترخيص من الهيئة والقيد بسجل خاص لديها متى تجاوز التمويل المقدم منهم سنويا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه.