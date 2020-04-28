خط ساخن باتحاد الصناعات لتلقي مشكلات المصانع والشركات

كتب- علاء حجاج:

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، اليوم الثلاثاء، بدء تفعيل مبادراتها مع اتحاد الصناعات المصرية لتلبية متطلبات قطاع الصناعة وأعضاء كافة غرف الاتحاد، وذلك عبر انطلاق العمل بالرقم المختصر الجديد عبر الخط الساخن (15413) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وقالت الغرفة في بيان، إنه من المقرر أن تتيح المرحلة الأولى من المبادرة التي تنفذها شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، الإجابة عن عدد من الاستفسارات تتمثل في الإبلاغ عن ظهور حالات مصابه بفيروس كورونا المستجد، والإبلاغ عن مشاكل توفير مستلزمات الإنتاج.

وأضافت أن هذه الاستفسارات تتضمن أيضا تلقي طلبات الدعم الفني لحجز الاجتماعات عن بعد، حيث من المقرر أن يتم التواصل والتنسيق لكافة التفاصيل خلال 24 ساعة من تلقي الطلب، وأخيرا تلقي طلبات للدعم الفني للبرامج والخدمات الرقمية.

وذكرت الغرفة أنه من المنتظر أن تلي هذه المرحلة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية الأخرى لدعم الدفع بقاطرة التحول الرقمي في قطاع الأعمال والمنشآت الصناعية المختلفة.

وأشارت الغرفة إلى أنها ستعتمد على مختلف القنوات التسويقية للإعلان عن كافة مراحل المبادرة ومنها منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل المباشر مع كافة غرف اتحاد الصناعات المصرية.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي في سياق مجهودات الدولة وكافة الجهات الصناعية وقطاع الأعمال والمنظومة الاقتصادية للتصدي للآثار السلبية من انتشار فيروس كورونا.

وثمنت الغرفة تكاتف المجهودات وتوحيد الرؤى لترسيخ أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي، ومواكبة المتغيرات العالمية الحديثة في رفع جودة وكفاءة الأعمال وانعكاسها على معدلات نمو أعمال القطاع الخاص والدخل القومي.