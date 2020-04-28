نيفين جامع تبحث مشكلات صناعة صيد الأسماك بمصر بعد توجيهات رئاسية

كتب- مصطفى عيد:

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز لتنمية المشروعات، مع محمد الفقي رئيس اتحاد الثروة المائية، ورؤساء الجمعيات التعاونية بعدد من المحافظات، المعوقات التي تواجه مشروعات صيد الأسماك في مصر، بحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.

وقال الجهاز إن الاجتماع جاء بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة المعوقات التي تواجه هذه المشروعات، والمشكلات التي تقلل من إنتاجية هذا القطاع الصناعي الهام، والعمل على وضع حلول عملية لتلك المشكلات والعقبات.

وأضاف أن توجيهات الرئيس تضمنت أيضا تقديم كافة سبل الدعم التمويلي والفني لقطاع صيد الأسماك لضمان زيادة إنتاجه وقدراته على التوسع، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب خاصة من أبناء المحافظات الساحلية أو المشتهرة بهذا النشاط.

وأكدت نيفين جامع، خلال الاجتماع، الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية بدعم وتطوير صناعة صيد الأسماك في مصر، والاستفادة من الموارد المائية والساحلية المتنوعة.

وقالت إن الاجتماع شمل حوارا مفتوحا تناول كافة المشكلات التي تواجه صناعة صيد الأسماك في مصر، والتي تم حصرها في 3 محاور أولا مشكلات اقتصادية ناتجة عن ارتفاع تكلفة المحروقات والتشغيل، وضعف إمكانيات مراكب الصيد سواء في السفر لمسافات بعيدة أو في حجم التخزين.

وأضافت أن المحور الثاني يتعلق بمشكلات بيئية ناتجة عن تلوث المياه والصيد الجائر للزريعة، ويتعلق المحور الثالث ببعض المشكلات التشريعية الخاصة بتأمينات الصيادين وشئونهم التنظيمية.

وذكرت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات يقوم الآن بعمل دراسة متكاملة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لرصد كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة صيد الأسماك وسبل حلها ومواجهتها، حتى تتحسن إنتاجية هذه الصناعة الهامة وتزيد مساهمتها في توفير الأمن الغذائي لمصر.

وحضر الاجتماع رؤساء الجمعيات التعاونية بالمحافظات التي تمثل صناعة صيد الأسماك بمصر ومنها دمياط، والبحيرة، وكفر الشيخ، وشمال وجنوب سيناء، ولفيف من قيادات الجهاز ورؤساء قطاعات التمويل والخدمات غير المالية.