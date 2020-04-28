تراجع الملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو الملوخية 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب الموقع الرسمي للسوق.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.6 و3.6 جنيه.
البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.
البصل بين 3 و8 جنيهات.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.
الملوخية بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البامية 30 جنيها.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 4 و10 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.
اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و9 جنيهات.
الفراولة بين 3 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.
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