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تراجع الملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:09 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
تراجع الملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الملوخية 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و3.6 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.

البصل بين 3 و8 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية 30 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و10 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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