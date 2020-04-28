البترول الأمريكي يواصل الانهيار.. والسعر يتراجع لأقل من 11 دولارًا

القاهرة- وكالات:

هبط سعر خام غرب تكساس "نايمكس" بنسبة 20.5% مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء ليتراجع إلى 10.16 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ويخص خام غرب تكساس "نايمكس" النفط الأمريكي ويستخدم في تسعيره.

كما تراجع خام القياس العالمي برنت بنسبة 5.9% ليهبط إلى 18.90 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات الوكالة.

وخام برنت، هو الأوسع انتشارًا والمؤثر أكثر في سوق النفط العالمي.