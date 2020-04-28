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الملا وفؤاد يبحثان جهود التوافق البيئي لشركات البترول بخليج السويس

10:13 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
الملا وفؤاد يبحثان جهود التوافق البيئي لشركات البترول بخليج السويس

خلال اجتماع اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي

كتب- مصطفى عيد:

عقدت اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي بخليج السويس، اجتماعها الثاني، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي للشركات البترولية العاملة بمحافظتي السويس والبحر الأحمر وفقاً للاشتراطات البيئية التي نص عليها قانون حماية البيئة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، عقد الاجتماع برئاسة طارق الملا وزير البترول، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبحضور عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ومساعده للبيئة والسلامة والصحة المهنية جمال فتحي، وإيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

وأكد الوزيران أن الاجتماع شهد استعراض جهود شركات البترول وخطط الإصلاح البيئي للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعي في مياه خليج السويس، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ التكليف الرئاسي بالوصول للتوافق البيئي.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على التنسيق المستمر بين مسئولي الوزارتين والشركات المعنية للتوافق على خطط الإصلاح قبل تنفيذها بما يحقق الصالح العام، مع التأكيد على أهمية استخدام أحدث التكنولوجيات المتخصصة في عمليات معالجة الصرف الصناعي، وفقا للبيان.

وحضر الاجتماع أيضا رؤساء شركات البترول العاملة في محافظتي السويس والبحر الأحمر، والتي تضم شركات الإنتاج جابكو والعامة والأمل وبتروجلف وزيتكو، وشركتي التكرير السويس والنصر للبترول.

اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي مشكلة الصرف الصناعي خليج السويس طارق الملا ياسمين فؤاد

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