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أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2020

10:10 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

اسقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ثابتا عند 15.72 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع

أسعار الدولار سعر صرف الدولار البنك الاهلي بنك مصر

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