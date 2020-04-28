النساجون الشرقيون تتلقى 46.6 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة النساجون الشرقيون إن شركات تابعة لها تلقت نحو 46.6 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات.

وأضافت في بيان صحفي للبورصة اليوم الثلاثاء أنه "بالإشارة إلى قرار محمد معيط، وزير المالية، والخاص بدعم المصدرين في ظل الظروف الراهنة، فقد تم تحويل المبالغ التالية من صندوق دعم الصادرات إلى الشركات التابعة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد".

وتضمنت هذه المبالغ نحو 42.88 مليون جنيه لصالح شركة النساجون الشرقيون إنترناشيونال ونحو 3.88 مليون جنيه لشركة إفكو.

وفي بداية الشهر الجاري طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المجموعة الوزارية الاقتصادية، سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشركة النساجون الشرقيون، مدرجة في البورصة المصرية، وهي أكبر منتج للسجاد المصنع آليا في العالم.