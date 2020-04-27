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"نستله مصر" توقف العمل بمصنع لها مؤقتا بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا

05:19 م الإثنين 27 أبريل 2020
"نستله مصر" توقف العمل بمصنع لها مؤقتا بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا

شركة نستله مصر

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة نستله مصر، خلال بيان اليوم الاثنين، تعليق العمل بأحد مصانعها عقب اكتشاف حالات إصابة إيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الشركة، إنه "حرصا من نستله مصر على سلامة وصحة العاملين تقرر تعليق عمليات الإنتاج مؤقتاً بداخل مصنع المواد الجافة بمدينة السادس من أكتوبر عقب وجود حالات كوفيد-19 إيجابية".

وأضافت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب الوقائي وكافة الجهات المعنية الأخرى وأنها في تواصل مستمر مع وزارة الصحة لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بالمصنع، على أن يتم استئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وذكرت الشركة أنه منذ بدء هذه الجائحة وتماشيا مع توجه الدولة تلتزم الشركة بمعايير التعقيم والنظافة والتطهير الصارمة، كما تتخذ إجراءات إضافية تعزز السلامة في مصانعها ومكاتبها ومراكز التوزيع التابعة لها.

وأشارت إلى أنها تحرص أيضا على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بحزم بين جميع الموظفين والعاملين بمصانع الشركة، وارتداء أقنعة الوجه وتعقيم أيديهم باستمرار، وتوفير كل ما يلزم من مستلزمات طبية ووقائية للعمال لضمان سلامتهم وتقليل فرصة تعرضهم للإصابة.

وأكدت الشركة التزامها باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة وفق تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك إرشادات شركة نستله العالمية، وأنها ستواصل هذا الالتزام في كافة مواقعها.

وأشارت إلى حرصها الكامل على سلامة منتجاتها وتطبيق أعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة والأمان في جميع مصانعها، موضحة أنها حرصت على ضمان استمرارية الإنتاج في مصانعها الأخرى.

وقالت الشركة إن أولويتها هي توفير منتجات آمنة حيث أكدت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء أنه لا خطر للإصابة بالفيروس من خلال الأطعمة والمشروبات المعبأة.

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