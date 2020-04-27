بالأرقام.. كيف رفع الحظر استخدام المصريين للإنترنت؟

كتب-علاء حجاج:

لم يجد المصريون ما يشغل أوقاتهم الذي أصبح يقضون أغلبه في المنزل سوى الإنترنت، منذ إعلان مجلس الوزراء عن تطبيق حظر التجول كواحد من حزمة إجراءات احترازية لمواجهة تفشي كورونا.

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن خدمات الاتصالات شهدت ارتفاعاً في مؤشرات الاستخدام بسبب الإجراءات الاحترازية وتطبيق حظر التجوال خلال شهر مارس وأبريل واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد.

وبحسب تنظيم الاتصالات فإنه منذ بداية حظر التجول زادت معدلات استهلاك الإنترنت وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنزل.

وبسبب حظر التجول شهدت المكالمات الصوتية عبر شبكات المحمول للشركات الأربعة "فودافون - أورنج - اتصالات - وي"، ارتفاعاً في المكالمات الصوتية الدولية والمحلية بنسبة 15% و 3% على الترتيب.

وارتفعت معدلات استخدام الإنترنت ولاسيما الإنترنت الارضي بحكم وجود أغلب أفراد الأسرة في المنزل أغلب فترات اليوم، وزادت معدلات استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 87%، بينما زادت معدلات استخدم إنترنت الموبايل بنسبة 18% منذ بداية الحظر مقارنة بالأسبوع الثاني من شهر أبريل.

وكشفت المؤشرات عن استخدام الإنترنت خلال فترة حظر التجول عن تضاعف وقت الذروة، حيث وصلت عدد ساعات وقت الذروة إلى 15 ساعة يوميا من الساعة 12 ظهرا وحتى 3 صباحاً، بعد أن كانت 7 ساعات يومياً.

أما فيما يتعلق بمؤشرات سلوكيات المصريين على الإنترنت خلال الفترة من بداية حظر التجول حتى الأسبوع الثاني من أبريل، فقد ارتفعت معدلات تصفح الإنترنت بنسبة 131%.

وزادت معدلات استخدام تطبيق الفيديو "تيك توك" بشكل لافت للنظر وصل إلى 194%، وزادت معدلات ممارسة الألعاب الالكترونية على الإنترنت بنسبة 96%.

كان لمنصات مشاهدة المحتوى الترفيهي مثل "نتفلكس" نصيبًا من وقت المصريين، حيث زادت معدلات استخدام تطبيق نتفليكس 69%، بينما زاد تفاعل المصريين مع يوتيوب سواء بالمشاهدة أو التحميل أو المشاركة بنسبة 41%.

وارتفعت معدلات استخدام منصة "شاهد" بنسبة 40%، وهي منصة متخصصة بعرض المحتوى الترفيهي في دول الشرق الاوسط.

وعلى الرغم من مداومة المصريين على استخدام منصات التواصل الاجتماعي إلا أن حظر التجول دفعهم لزيادة استخدام هذه المنصات، حيث ارتفعت معدلات استخدام الفيسبوك بنسبة 151%، وزادت معدلات استخدام انستجرام بنسبة 59%، بينما زاد معدل استخدام تطبيق التراسل واتساب بنسبة 34%.