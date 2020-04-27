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مستشار ترامب: اقتصاد أمريكا يواجه صدمة تاريخية بسبب كورونا

02:31 م الإثنين 27 أبريل 2020
مستشار ترامب: اقتصاد أمريكا يواجه صدمة تاريخية بسبب كورونا

كيفين هاسيت

القاهرة- وكالات:

قال كيفين هاسيت مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادي إن توقف النشاط الاقتصادي الأمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا صدمة ذات أبعاد تاريخية من المرجح أن ترفع نسبة البطالة في البلاد إلى 16% أو أعلى في الشهر الجاري وتتطلب المزيد من التحفيز لضمان تعاف قوي.

وقال هاسيت لبرنامج هذا الأسبوع بشبكة إيه.بي.سي "الوضع خطير حقا"، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وتابع "هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا على الإطلاق على ما أعتقد. سنشهد معدلات بطالة تقترب من المعدلات التي رأيناها خلال الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي".

وتقدم عدد قياسي من الأمريكيين بلغ 26.5 مليون بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ منتصف مارس آذار وتداعت مبيعات التجزئة وبناء المنازل وثقة المستهلكين.

وقبل الجائحة، كان معدل البطالة في الولايات المتحدة يحوم عند أقل مستوى في 50 عاما عند 3.5%.

وقال هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض ”اعتقد أن معدل البطالة سيقفز على الأرجح لنحو 16% وربما أعلى في تقرير الوظائف التالي الخاص بإحصاءات شهر أبريل والذي من المقرر أن يصدر في الثامن من مايو.

وأضاف أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيكون "رقما كبيرا".

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