هبوط طفيف للبورصة بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 10367 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 0.23%، بينما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 2.4 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 75.5 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.4 مليار جنيه،

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل صعوده القوي أمس الأحد للجلسة الثانية على التوالي، وصعد بنهاية التعاملات بنسبة 2.54% إلى مستوى 10377 نقطة.