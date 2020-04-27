هبوط طفيف للبورصة بنهاية تعاملات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 10367 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 0.23%، بينما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 2.4 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 75.5 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.4 مليار جنيه،
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل صعوده القوي أمس الأحد للجلسة الثانية على التوالي، وصعد بنهاية التعاملات بنسبة 2.54% إلى مستوى 10377 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
4534
عدد المصابين
-
1176
عدد المتعافين
-
317
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2888240
عدد المصابين
-
823623
عدد المتعافين
-
201083
عدد الوفيات
إعلان