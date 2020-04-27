تعرف على أسعار حلويات رمضان في 5 متاجر شهيرة

كتبت- شيرين صلاح:

تستعد محلات الحلويات مع بداية الشهر الكريم لعمل العديد من الحلويات الشرقية والغربية لجذب الزبائن على الشراء بمختلف الأسعار والأحجام على حسب كل محل يباع به الحلوى.

ويعرض مصراوي أبرز أسعار هذه المنتجات الجديدة بحسب ما وردت في محلات الحلويات الشهيرة.

1- لابوار

كنافة لوتس مانجو 375 جنيها.

بولة كنافة نص لوتس ونص مانجو 375 جنيها.

كنافة لوتس/ نوتيلا 375 جنيها.

بسبوسة بلح والكراميل 250 جنيها.

أم علي سادة 200 جنيه.

أم على باللوتس 350 جنيها.

أم على بالمكسرات 250 جنيها.

بولة كنافة نص لوتس نص نوتيلا 350 جنيها.

بولة كنافة فادج نوتيلا 285 جنيها.

كنافة اساور مشكل بريميوم 250 جنيها.

عيش السرايا بالفستق 250 جنيها.

كنافة عثمانية 275 جنيها.

كنافة سالتيد كراميل 200 جنيه.

تارت كنافة نوتيلا 240 جنيها.

تورتة كنافة بالمانجو بالويفر 375 جنيها.

قطايف كونو بالكريمة 150 جنيها.

قطايف كونو بالمكسرات 150 جنيها.

قطايف كونو بالنوتيلا 150 جنيها.

قطايف كونو باللوتس 250 جنيها.

2- تسيباس

كنافة بوكي بول لوتس 145 جنيها.

كنافة بكي بول فواكه 130 جنيه.

كنافة بول نوتيلا 330 جنيها.

كوب عيش سرايا 23 جنيها.

كوب رواني بلح 23 جنيها.

كوب كنافة لوتس 35 جنيها.

كوب بسبوسة تشيز 23 جنيها.

كوب كنافة نيوتيلا 23 جنيها.

كوب كنافة موس بلح 23 جنيها.

كوب كنافة فراولة 23 جنيها.

كوب كنافة مانجو 25 جنيها.

كوب كنافة كاستر 23 جنيها.

ياميش 4 سيزون 170 جنيها.

تورتة رواني بلح 150 جنيها.

بسبوسة تشيز كيك 150 جنيها.

كنافة موس بلح 150 جنيها.

جلاش 8 أطعام 220 جنيها.

تورتة جلاش فراولة 210 جنيهات.

بسبوسه تشيز فراولة 230 جنيها.

كنافة فورسيزون 200 جنيه.

تارت كنافة تشيز بيري 210 جنيهات.

تري ليتشي كراميل كنافة 200 جنيه.

تري ليتشي رز بلبن 200 جنيه.

علبة كنافة أساور مشكل 90 جنيها.

3- سالية سوكريه

رز بلبن باللوز والكراميل 180 جنيها.

بلح الشام بالشيكولاتة والبندق 180 جنيها.

كيك رواني 180 جنيها.

كنافة نص فراولة نص شيكولاته البندق 250 جنيها.

كنافة بالفراولة والكريسيبي والشيكولاته 250 جنيها.

شو محشو كريمة بصوص الشيكولاته والبندق 240 جنيها.

كنافة بالنوتيلا 180 جنيها.

كنافة مع فادج شيكولاته والبندق 180 جنيها.

بسبوسة تركي بالكريمة 200 جنيه.

اسبونج بلح كريمة 180 جنيها.

كنافة كريمة شيكولاته 200 جنيه.

فورمه بسبوسه ساده حجم متوسط 40 جنيها.

فورمه بسبوسه ساده حجم كبير 60 جنيها.

4- إيتوال

كنافة وسط ( مانجو- بلح) 75 جنيها.

كنافة كبيرة مانجو 150 جنيها.

فانوس نوتيلا بالمكسرات 25 جنيها.

فانوس كنافة بالمكسرات والبسبوسة ورز بلبن 20 جنيها.

فانوس كنافة قهوة 25 جنيها.

فانوس كنافة لوتس 35 جنيها.

فانوس كنافة بلح 25 جنيها.

فانوس كنافة مانجو 25 جنيها.

كنافة فور سيزون 150 جنيها.

كنافة كبيرة لوتس 200 جنيه.

كنافة وسط ( مانجو- بلح) 75 جنيها.

كنافة ثري سيزون (نيوتيلا- لوتس- بلح- دلوعة) 150 جنيها.

5- حلواني العبد

بسبوسة سادة 45 جنيها.

بسبوسة بالبندق 60 جنيها.

بسبوسة بالمكسرات 70 جنيها.

سويسرول 60 جنيها.

كنافة كريمة 70 جنيها.

كنافة غوايش بندق 96 جنيها.

كنافة مبروم فسدق والسواريه 120 جنيها.

كنافة مبروم فسدق والسواريه 240 جنيها.

كنافة نوفا 140 جنيها.

جلاش بالكريمة 80 جنيها.

عيش السرايا 42 جنيها.

بلح الشام 48 جنيها.

بلح الشام بالكريمة 56 جنيها.