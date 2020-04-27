كل ما تريد معرفته عن قرض صندوق النقد الجديد الذي طلبته مصر (تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

طلبت مصر حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي لتعزيز قدرتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مجلس الوزراء وصندوق النقد الدولي، تفاصيل الطلب الجديد لمصر، أمس من خلال بيانات صحفية منفصلة، شرحت ملامح التعاون الجديد بينهما خلال الفترة المقبلة.

ويشرح الإنفوجرافيك التفاعلي التالي حكاية قرض صندوق النقد الجديد الذي طلبته مصر.

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